Сидней, Австралия, 2 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением «Дельта"-варианта коронавируса в районе Большого Сиднея, со 2 августа улицы города вместе с полицейскими патрулируют военнослужащие. В свою очередь бригадный генерал Сил Обороны Австралии Майкл Гарравей, общаясь с журналистами, подчеркнул, что военные не отправлены в город, чтобы следить за исполнением закона. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Defense.gov Солдат армии Австралии

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«Я хочу сразу сказать прямо — мы не являемся органом правопорядка», — заявил в ходе пресс-конференции Гарравей.

«Мы этим заниматься не будем. Например, задачи, которые мы выполняем сегодня, — это доставка еды, помощь людям в развертывании станций вакцинации и тому подобное», — добавил генерал.

Таким образом, Гарравей дал понять, что военнослужащие на улицах Сиднея являются вспомогательной силой, а выписывать штрафы за нарушения карантина самостоятельно они не могут.