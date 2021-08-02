Москва, 2 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. С 1 августа пенсионерам провели перерасчет пенсий, ближайшая индексация намечена на 1 января 2022 года, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«1 августа произошёл перерасчёт, а ближайшая индексация намечена на 1 января. И мы надеемся, что она распространится и на работающих пенсионеров. Общественный запрос на эту тему давно созрел, и в правительстве активно обсуждается вопрос поиска источников финансирования индексации», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Работодатели перечисляют за работающих пенсионеров страховые взносы в ПФР, и в связи с увеличением количества страховых баллов размер их пенсии также увеличивается, пояснил парламентарий.

«Но и здесь есть прямая несправедливость, уловка: максимальное количество баллов, которые может заработать непенсионер, равняется 10, в то время как лимит для работающего пенсионера — лишь 3 балла. В абсолютном исчислении это примерно 300 рублей», — подчеркнул Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 августа работающим пенсионерам был произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за 2020 год.

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