Москва, 2 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Серийная версия электрического автомобиля Aurus, который будет оснащаться водородными топливными элементами, появится в России к 2024 году. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью «РБК-ТВ».

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

Мантуров отметил, что уже сегодня автомобиль Aurus является гибридной моделью с электромотором мощностью 100 л. с. В будущем ожидается, что Aurus оснастят более мощными электродвигателями, а также установкой, работающей на водороде.

«К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — сообщил глава Минпромторга.

Ранее прототип Aurus Senat на водородных топливных элементах, созданный специалистами «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института» (НАМИ), был представлен в ходе церемонии запуска серийной сборки Aurus на заводе в Елабуге (Татария).

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