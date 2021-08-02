Токио, 2 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Спортсмен российской сборной, уроженец Алтайского края Сергей Каменский, взял серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

Правительство Алтайского края Алтайский спортсмен Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой

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Это уже 45-я медаль российских спортсменов в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля алтайский спортсмен Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио, выиграв со счётом 17:9 в стрельбе из пневматического винтовки с расстояния 10 метров в миксте.

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