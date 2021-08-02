Геленджик, Краснодарский край, 2 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Данные о массовой отмене бронирования в гостиницах Геленджика из-за вступивших в силу с 1 августа новых требований к туристам опроверг глава администрации города Алексей Богородистов в соцсетях 2 августа.

(сс)Катерина Ровенская Геленджик

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«На самом деле сейчас Геленджик испытывает пиковые нагрузки на все отрасли городского хозяйства в связи с повышенным туристическим потоком. По состоянию на 2 августа 2021 г. работает 91 предприятие санаторно-курортного комплекса и 2 785 гостиниц, отелей, гостевых домов и частных средств размещения. Единовременно на курорте находятся более 90 000 туристов. Заполняемость работающих предприятий составляет 86%», — написал глава города.

По прогнозу, отметил глава города-курорта, общий турпоток в Геленджике в августе ожидается на уровне 1 млн 250 тыс. человек, что на 33% больше, чем в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа на территории Краснодарского края вступили в силу новые требования к размещению туристов в гостинице — гостей принимают при наличии документа о недавно перенесённом коронавирусе либо документа о вакцинации (первым или обоими компонентами), либо при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста с обязательством вакцинироваться в течение трёх дней после заселения. Исключение представляют люди с противопоказаниями к прививкам — им нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и справку о медотводе. За отказ от вакцинации туристам может грозить штраф до 30 тыс. рублей.