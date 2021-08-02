Новосибирск, 2 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 2 августа, за минувшие сутки выявили ещё 195 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 199 случаев.

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 35 лет, 64 года, 66 лет, 73 года и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 72 года, 79 лет, 81 год, 86 лет. Всего в регионе умерли 2358 человек, — уточняет оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 350 человек, на ИВЛ — 46 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 53 114 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3878 детей; 44 813 пациентов выздоровели (+42 за сутки).