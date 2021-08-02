Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 235 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили 2 августа в оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем было выявлено днем ранее и на девять, чем неделю назад.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Мурино (16), Тихвин (13), Выборг, Кириши (по 12), Гатчина, Кингисепп (по восемь), Сланцы (семь), деревня Агалатово (шесть).

Текущий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 11 июля.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 14 летальных исходов от COVID-19 — это на один случай больше, чем было зафиксировано днем ранее и на шесть — чем два дня назад.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 56 562 случая заражения, из числа заболевших выздоровели 47 328 человек, в том числе 73 пациента выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2 123 человека.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2044 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 682 койки (33,37%).