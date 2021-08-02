Москва, 2 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня, 2 августа, начали перечислять родителям школьников единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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Всего, 2 августа пенсионный фонд России планирует осуществить выплаты на 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в неё на следующий год при условии, что до 1 сентября 2021 года им исполнится шесть лет.

В министерстве в беседе с «Российской газетой» также отметили, что на 29 июля в Пенсионный фонд поступило более 12,7 млн заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. Подать заявление можно до 1 ноября как на портале госуслуг, так и лично, обратившись в Пенсионный фонд.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России на единовременные выплаты для школьников направит свыше 200 млрд рублей. Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей. Их можно получить на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклассников, а также на учащихся старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться. Также право на единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей сохраняется за родителями ребёнка-инвалида до достижения им 23 лет, если он продолжает учиться в школе.

Ранее планировалось, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным выплаты начнутся с середины августа, однако позднее глава государства изменил дату начала школьных выплат и поручил их перечислять со 2 августа.