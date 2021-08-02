Москва, 2 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 3330, сообщили 2 августа в столичном оперштабе.

Коронавирус

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Днём ранее в городе выявили 2484 новых случаев. Общее число заражений таким образом достигло 1 511 940.

«За сутки госпитализированы 758 человек, скончались 75 пациентов», — рассказали в штабе.

На ИВЛ находятся 484 пациента.