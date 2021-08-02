Краснодар, 2 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 августа. Сутками ранее сообщалось о 264 новых носителях инфекции.

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Среди заболевших за минувшие сутки — сразу 19 детей. Лидером по суточному числу заражений стал Сочи, где выявили 54 новых носителя. На втором месте — Белореченский район (25), на третьем — Анапа (22). 17 новых заразившихся выявлено в Армавире, по 16 человек заболели в Краснодаре и Выселковском районе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 59 577 человек, в том числе 3 828 детей. Выздоровели 47 288 человек, 4 267 пациентов с COVID-19 скончались.

На 2 августа в коронавирусных стационарах лечение проходят 3 063 человека, 93 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семь — на ЭКМО.