Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Суточная смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает снижаться: за 1 августа от этой болезни скончались 60 человек, что на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки и на 14 — чем два дня назад. Об этом 2 августа сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число умерших непосредственно от ковида в регионе достигло 19 372 человек.

По новым случаям заражения Петербург продолжает пребывать на плато: за сутки выявлено 1914 случаев, это на три инфицированных больше, чем было выявлено в предыдущий день.

За время пандемии всего подтвержден 532 551 случай заражения в Петербурге, выздоровели 506 156 человек, в том числе 835 — за последние сутки.

За минувшие сутки обследовали на коронавирус 20 299 человек. Обработан 6381 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.