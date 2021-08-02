Курск, 2 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 2 августа зарегистрировано 1102 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Медсестра с больным COVID-19

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За последние сутки подтверждено пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 733 пациента, в том числе 142 — за последние сутки.