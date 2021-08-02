Пандемия COVID-19 унесла жизни свыше 160 тысяч жителей России
Москва, 2 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 23 508 новых носителей коронавируса, общее число заражений достигло 6 312 185, сообщили 2 августа в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы — все новости»
Новые случаи обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего их в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Подмосковье (1596).
По данным штаба, за сутки от ковида умерли 785 жителей России. Общее число смертей за время пандемии достигло 160 137.