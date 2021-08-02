Москва, 2 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 23 508 новых носителей коронавируса, общее число заражений достигло 6 312 185, сообщили 2 августа в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего их в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Подмосковье (1596).

По данным штаба, за сутки от ковида умерли 785 жителей России. Общее число смертей за время пандемии достигло 160 137.