Москва, 2 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 23 508 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 312 185.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 785 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 160 137.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 640 783 человека вылечились от нового заболевания, 14 893 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 22 804 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.