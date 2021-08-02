Хабаровск, 2 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Хабаровске правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител COVID-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

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На данный момент установлено, что 28-летний житель города посредством мессенджера общался с потенциальными покупателями и передавал информацию о местонахождении закладок с документами. Деньги ему перечисляли на электронный кошелек. Стоимость одной «бумажки» — от 1000 до 1500 рублей.

Мужчину задержали в ходе проверочной закупки поддельных медсправок на наличие антител. Подозреваемый документы прятал под доску объявлений около подъезда, в котором жил.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты поддельные печати девяти медучреждений Хабаровска, а также фальшивые справки «О временной нетрудоспособности», фальсифицированный сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, фиктивные заключения врачебной комиссии и жесткий диск персонального компьютера с образцами бланков различных документов.

Возбуждены два уголовных дела за подделку, изготовление или оборот документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Их объединили в одно производство. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в продаже поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 подозревают сотрудника одной из медицинских организаций Рязани. Возбуждено уголовное дело.