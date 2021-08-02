Москва, 2 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Торги 30 июля прошли для нефти позитивно, закрыв неделю восстановления после опасений по поводу спроса на отметке 75,99 долларов за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При этом на котировки топлива начинают оказывать давление перемены в настроениях руководства Китая, все жестче оказывающие давление на фондовый рынок, а также замедление деловой активности в регионе на фоне прогресса распространения новых штаммов вируса и опасности разрушительных природных явлений — наводнения на юге страны уже притормозили работу основных портов Китая.

Также одним из факторов постепенного охлаждения рынка являются высокие цены, которые влияют на спрос в Китае, и наращивание добычи странами ОПЕК+ согласно соглашениям картеля — рост на 400 тысяч баррелей в сутки при серьезной опасности новых локдаунов в мире серьезно влияют на настроения трейдеров, опасающихся перегрузки рынка предложением.

Предполагаемый коридор движения котировок нефти в понедельник — $74,50−76,00 за баррель. Что касается августа, то в фокусе инвесторов будут темпы распространения новых штаммов, дальнейшее восстановление мировой экономики, а также заседание ФРС в Джексон-Холле в середине месяца.

С учетом роста добычи есть опасения по поводу возможностей спроса. Возможный диапазон движения стоимости топлива на последний летний месяц — $69−77 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Торги открылись падением цен на нефть