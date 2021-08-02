Белгород, 2 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Белгородской области скончались уже 900 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в региональном оперативном штабе. Выявлены 138 новых носителей инфекции — на три меньше, чем зарегистрировано сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области подтверждено 44 870 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 39 682 человека, в том числе 21 выписан за последние сутки. Лечатся в стационарах 1 323 пациента, из них 41 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На самоизоляции находятся 11 278 жителей.

За минувшие сутки в регионе скончались четверо женщин и двое мужчин, все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице. Всего от осложнений при коронавирусе умерли 900 пациентов.