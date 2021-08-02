Донецк, 2 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский силовик

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 11 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберный пулемет, и что были обстреляны окрестности села Яковлевка вблизи станицы Ясиноватой и села Коминтерново на юге ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при детонации самодельного устройства (СВУ) на позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе пострадали двое украинских военных.