Токио, 2 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу проиграла Турции в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волейбол

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Встреча завершилась со счётом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

На групповом этапе российские волейболистки потерпели поражение от Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), после чего обыграли разгромили Аргентину — 3:0 (25:19, 25:15, 25:13), Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) и США — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Сборная России вышла в четвертьфинал, где с большой долей вероятности сыграет с командой Бразилии.