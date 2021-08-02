Москва, 2 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В России женщины чаще всего хотели бы попробовать такие мужские профессии как пилот самолёта (9%) и водитель (7%). Поработать на руководящей должности желают 5%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Женщина-кузнец

Также женщины выбрали такие профессии как космонавт, полицейский, сварщик следователь, строитель (по 3%), автослесарь, машинист метро, программист (по 2%). Уже работают в мужской профессии (крановщик, энергетик и др.) 2% женщин.

Большинство мужчин (47%) не готовы примерить на себя женские профессии. Среди тех мужчин, кто не против, 4% мужчин хотели бы поработать поваром или кондитером, 3% — продавцом, 2% — швеёй, парикмахером, домохозяйкой (домохозяином).

Опрос проведен 20−29 июля 2021 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 367 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) поддерживают список так называемых мужских профессий, где разрешен женский труд.

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