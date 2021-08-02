Брянск, 2 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Брянской области 2 августа подтверждён 251 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 195 человек. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти уже свыше 800 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтвердился у 54 613 жителей. Справились с заболеванием 49 593 человека. Скончались от осложнений 817 пациентов, из них девять летальных случаев зарегистрировано за последние сутки, 1 августа в смертельную статистику внесли семь человек, 31 июля — девять.

Лаборатории за сутки проверили 918 тестов, всего в регионе проведено 675 994 исследования на коронавирус.