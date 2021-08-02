Симферополь, 2 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Республике Крым с 1 августа заработали новые коронавирусные ограничения, они касаются работы учреждений детского отдыха, а также учреждений стационарного социального обслуживания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, в соответствии с новыми требованиями в закрытый режим работы переводятся детские лагеря, в которых доля привитого персонала составляет менее 95%.

«С 1 августа 2021 года перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (два компонента) против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%», — говорится в изменениях в указ о введении режима повышенной готовности, подписанных главой Крыма в июле. Также закрытый режим работы вводится учреждениях стационарного социального обслуживания с непривитым персоналом.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Крыму фиксировался рекордный подъём заболеваемости коронавирусом. По прогнозу Роспотребнадзора, самым тяжёлым по ситуации с ковидом месяцем в году для Крыма может стать август.