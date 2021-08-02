Сидней, Австралия, 2 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В настоящее время полиция штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) призывает граждан соблюдать все предписания санитарных служб и сообщать о нарушителях длящегося уже шестую неделю подряд локдауна. Как заявил 2 августа в ходе пресс-конференции комиссар полиции штата Мик Фуллер, больше всего жалоб от граждан поступает в связи с переполненными пляжами в Сиднее. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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«Большая проблема с соблюдением приказов медицинских служб, особенно в солнечные дни, заключается в том, что мы видим большое количество людей на наших пляжах, и это вызывает беспокойство у граждан», — отметил Фуллер.

«Больше, чем в связи с каким-либо другим нарушением я получаю жалобы, относящиеся к пляжами и огромным скоплениям людей на них», — добавил Фуллер.

Напомним, что с сегодняшнего дня улицы Сиднея помимо обычных полицейских также патрулируют военные.

Фуллер также отметил, что за минувшие выходные после прошедших акций протеста были выписаны «сотни и сотни штрафов».