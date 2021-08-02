Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Спортсмены из Ростовской области завоевали девять медалей на Олимпиаде в Токио, сообщил в Instagram донской губернатор Василий Голубев. Борьба за медали продолжается.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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«На сегодня у представителей Ростовской области уже три золотые, три серебряные и три бронзовые медали на Олимпиаде в Токио. Болеем за наших ребят!» — написал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовскую область на главных играх четырёхлетия представляют 19 атлетов в десяти видах спорта.