Москва, 2 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Газпром последовательно сокращает объемы прокачки газа через Польшу и Украину отдавая приоритет ниткам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Это новая стратегия продаж, в которой Германии отводится главенствующая роль, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газ доходит до хабов на территории ЕС потом перепродается розничными компаниями. То есть, те же поляки, используя газопровод OPAL, зарабатывали на российском газе.

Кстати, именно с ними и делались сделки по якобы реверсу российского газа на Украину.

За прошедшие семь лет и Польша и Украина показали себя ненадежными партнерами для Газпрома, и наступает расплата за недальновидность властей этих стран.

При этом сам Газпром ничего не теряет, а только повышает надежность исполнения своих контрактов, опираясь на Германию.

И это очень хорошая новость для тех, кто ожидает, что скоро начнут ослаблять санкции против России под соусом ненадежной Украины и высокой ответственности России в энергополитике ЕС», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Газпром» снизило объемы закачки газа в наиболее крупные используемые европейские подземные хранилища.

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