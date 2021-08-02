Париж, 2 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Франция рассматривает возможность предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом 2 августа заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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«Мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище», — сказал Бон.

Он отметил, что может сделать одна из европейских стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) разбираются в ситуации с Тимановской, которая до этого попросила МОК о помощи в связи с насильственной попыткой вывезти её в Белоруссию.