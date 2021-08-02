Канберра, 2 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Австралии завершилась очередная успешная неделя с хорошими показателями по темпам вакцинации от COVID-19. За прошедшие семь дней в стране прививку сделали 1,18 миллиона человек. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции 2 августа.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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«Для сравнения — за неделю по состоянию на 14 июня вакцинировалось 720 000 австралийцев, и с тех пор каждую неделю их число увеличивается», — подчеркнул Хант.

По данным министерства здравоохранения Австралии, почти четыре миллиона австралийцев полностью вакцинированы от COVID-19. В дальнейшем власти намерены наращивать темпы иммунизации.

В свою очередь Хант воспользовался случаем и призвал всех граждан, кто еще не записался на вакцинацию, это сделать.