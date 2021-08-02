Симферополь, 2 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на территории Крыма на 2−4 августа в связи с сильной жарой. Штормовое предупреждение распространило министерство по чрезвычайным ситуациям по Республике Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2−4 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 30 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим, а также запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы.

В ближайшие дни в Крыму прогнозируется жара свыше +30 градусов. Так, 2−3 августа в Симферополе Росгидрометеоцентр обещает до +35 градусов, 4−5 августа ожидается до +33, а 6 августа — вновь 35-градусная жара.