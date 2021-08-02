Тбилиси, 2 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 20 661 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1655 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 2 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 423 843 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 386 998 победили инфекцию, в том числе 2286 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5876 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6082 пациента, в оборудованных гостиницах — 2228.

Днём ранее в Грузии в ходе 31 806 исследований выявили 2 654 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1319 человек.

Стоит отметить, что в минздраве Грузии отмечают высокие темпы распространения коронавируса, а также растёт число госпитализированных пациентов с COVID-19. По последним данным, в ковидных госпиталях страны всего подготовлено 7000 мест.