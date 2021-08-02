Москва, 2 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Начался август, который традиционно воспринимается опасным для российской валюты. Но нет сильных оснований для беспокойства, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ну... — тоже рубли!

«Внешние условия в целом благоприятны для рубля. На финансовых рынках — оптимистичный настрой. Он поддерживается на ближайшую перспективу ростом деловой активности после пандемии и сохранением масштабных денежных вливаний со стороны Федрезерва США.

Это позитивно и для котировок нефти и рубля. В течение месяца, вероятно, цена Brent останется в рамках высокого диапазона 72−78 дол./баррель.

К данным факторам добавляется повышение доходности и привлекательности рублёвых активов после июльского резкого увеличения ставки ЦБ РФ. Оно станет ориентиром на весь месяц, поскольку в августе заседания регулятора не будет.

Но, пожалуй, главный стабилизирующий фактор — приближение сентябрьских выборов в России. Перед ними будет делаться всё, чтобы не допустить значимого ослабления нашей валюты, негативно воспринимаемого населением.

С другой стороны, и укрепление рубля будет ограничиваться. В частности, вероятным для Минфина ростом сумм приобретения валюты по бюджетному правилу. Они могут увеличиться в ближайшие недели из-за повышения котировок нефти.

Да и в целом ситуация в бюджетной сфере, необходимость стимулирования роста ВВП вызывают необходимость сдерживания заметного усиления рубля. И, конечно же, не исключены неожиданные «чёрные лебеди», из-за которых у августа плохая репутация.

Но в целом месяц обещает быть достаточно спокойным для рубля. Вероятно, доллар не преодолеет вниз отметки 71,500−72,00 руб./доллар. Вряд ли стоит ожидать и превышения им 74,70−75,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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