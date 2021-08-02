Токио, 2 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что из-за пандемии коронавируса больше всех пострадали опытные спортсмены. Об этом 2 августа сообщает «Матч ТВ».

Rio2016.com Юлия Ефимова

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«Спортсмены, которые привыкли быть всегда в соревновательном тонусе, пострадали больше всего. Этот год всех выбил из колеи, особенно когда ты уже опытный пловец», — сказала Ефимова.

Она добавила, что от ситуации с пандемией пострадали именно фавориты, такие как Чад ле Кло и Катинка Хоссу, которые привыкли к рутине соревнований, но старты отменили из-за пандемии.

Напомним, Ефимова не завоевала ни одной медали на Играх в Токио. Она не отобралась на дистанции 200 м брассом и стала только пятой на дистанции 100 м брассом.