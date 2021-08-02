Токио, 2 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Японии было выявлено 12 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 2 августа сообщает агентство Kyodo.

Russian.news.cn Япония в период эпидемии коронавируса

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В результате этого, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало на сегодняшний день составлять 949 635.

При этом антирекорд по числу выявленных заразившихся коронавирусом в Японии трижды обновлялся на минувшей неделе. Так 28 июля в стране выявили 9 576 случаев заражения SARS-CoV-2, 29 июля — 10 699 и 30 июля — 10 743.

Отметим, днем ранее в Японии за сутки было выявлено 10 177 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.