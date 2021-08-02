Астана, 2 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7573 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 587 952.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 6043.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 482 958 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 7803 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.