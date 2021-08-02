Москва, 2 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года Россия стала шестой среди европейских стран по количеству проданных автомобилей сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили). Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

balsas.it Автомобили

В Европе за период с января по июнь текущего года было продано 1 083 155 новых машин сегмента LCV, что на 42,9% больше по сравнению с прошлогодними показателями продаж.

Первое место по продажам этого сегмента рынка занимает Франция. Там за январь — июнь 2021 года было продано 242 267 машин, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На второй строчке оказался рынок LCV Великобритании. Всего на британском рынке за отчетный период было реализовано 191 513 автомобилей (+75,9%). На третьем месте — Германия, где было продано 140 692 единицы легких коммерческих автомобилей (+23%).

На четвертом и пятом местах Италия (95 857 проданных авто; +55,8%) и Испания (88 094 экземпляров; +39,9%).

В России за первое полугодие 2021 года было продано 50 936 новых легких коммерческих автомобилей.

Напомним, за первые пять месяцев 2021 года в России было продано 165 тыс. подержанных автомобилей сегмента LCV, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Читайте также: Названа численность легковых автомобилей в России