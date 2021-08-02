Москва, 2 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 36 лесных пожаров на общей площади 6535 га. Об этом 2 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Mchs.gov.ru Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.08.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 36 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6535 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Костромской, Владимирской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской и Сахалинской областей; в Алтайском, Красноярском, Приморском в Хабаровском краях; в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах; а также в Республиках Карелия, Марий Эл, Якутия и в Башкирии.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 217 лесных пожаров на общей площади 837 813 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 4919 человек, 745 единиц техники и 20 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 42 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае по состоянию на утро 2 августа зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 3,1 тыс. га.