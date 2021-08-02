Токио, 2 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Испании в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 34:31, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам группового этапа российские гандболистки вышли в плей-офф со второго места в группе.

Сборная России неудачно начала выступление на Олимпиаде, сыграв вничью с Бразилией (24:24) и проиграв Швеции (24:36).

Но затем российские гандболистки одержали три победы подряд — в матчах с Венгрией (38:31), Францией (28:27) и Испанией (34:31).