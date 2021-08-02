В Москве ожидается дождь, местами гроза и до +29 °С
Москва, 2 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В понедельник, 2 августа в столице России ожидается облачная погода с прояснениями погода, также возможен кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в городе составит +27…+29 °С. Об этом 2 августа сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
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Кроме того, уточняется, что ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 6−11 м/с, при грозе порывы до 17 м/c. Атмосферное давление 741 мм рт. столба.
При этом отмечается, что в ночь на 3 августа в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь.
Как сообщало, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве 2 августа будет жаркой и душной.