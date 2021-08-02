Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Титулованные атлеты из Ростовской области получат премию донского губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

RickyBennison Древнегреческие атлеты

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Из документа следует, что премии будут выплачены участникам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также их наставникам. На эти цели из региональной казны выделено более 1,6 млн рублей.

Уточняется, что губернаторскую премию получат атлеты, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах и первенствах Европы в 2021 году.