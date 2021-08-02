Токио, 2 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Американский пловец Райан Мёрфи заявил, что его слова после победы российского спортсмена Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, были неверно истолкованы. Он рассказал об этом 2 августа в эфире «Матч ТВ».

eugeniu Плавание

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«Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал», — сказал американский спортсмен.

Также Мёрфи отметил, что, по его мнению, смысл сказанного им был потерян при переводе или его сознательно исказили отдельные журналисты.

«В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат», — добавил он.

При этом пловец из США уточнил, что он не хотел каким-либо образом принизить достижения российских спортсменов и сразу связался с Рыловым, когда узнал, что его слова были неверно истолкованы.

Напомним, для Евгения Рылова золотая медаль на дистанции 200 метров на спине стала третьей наградой на летних Олимпийских играх в Токио. Ранее российский пловец стал обладателем золота на дистанции 100 м на спине, а также серебряной награды в эстафете 4×200 м вольным стилем.