Москва, 2 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей 20 регионам на развитие дорожной инфраструктуры, сообщает 2 августа сайт правительства России.

Tavrida-road.ru Строительство трассы

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Эти средства направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения», — рассказали в правительстве.

В частности, финансирование получат работы по возведению участка Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительству моста в Енисейском районе Красноярского края, капремонту путепровода в Ярославле, а также созданию мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области.

Также будет выделено 42,8 млрд рублей на строительство федеральной трассы М-12.