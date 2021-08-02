Регионы России получат 11 млрд рублей на развитие дорог
Москва, 2 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей 20 регионам на развитие дорожной инфраструктуры, сообщает 2 августа сайт правительства России.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Эти средства направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения», — рассказали в правительстве.
В частности, финансирование получат работы по возведению участка Екатеринбургской кольцевой автодороги, строительству моста в Енисейском районе Красноярского края, капремонту путепровода в Ярославле, а также созданию мостового перехода в Киришском районе Ленинградской области.
Также будет выделено 42,8 млрд рублей на строительство федеральной трассы М-12.