Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Несмотря на неоднократный перенос сроков строительства первой в Ростовской области инфекционной больницы, объект до сих пор не сдан.

Donland.ru Готовность инфекционной больницы оценили в 99%

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«В настоящее время строительство первого этапа инфекционной больницы в основном завершено, строительная готовность объектов составляет 99%, идут пуско-наладочные работы и оформление документации для получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации», — прокомментировали ситуацию в минстрое Ростовской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство первой в Ростовской области инфекционной больницы началось в июне 2020 года. Объект предполагалось открыть уже в декабре 2020 года, однако сроки были перенесены на май 2021 года, затем на 1 июля 2021 года. При этом донской губернатор Василий Голубев в одном из своих последних интервью точную дату открытия уже называть не стал, уточнив, что первых пациентов больница примет летом 2021 года, иными словами — до конца августа 2021 года.

Работы на объекте продолжатся и после завершения первого этапа строительства инфекционной больницы. Полностью объект планируется построить до конца 2024 года.