Вашингтон, 2 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии США представили доказательства утечки коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае, сообщает The Hill со ссылкой на документ.

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Отчёт составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. По мнению членов партии, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

В Республиканской партии заявили о необходимости призвать Китай к ответственности. В частности, по их мнению, Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Национального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Китай поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без всякой политизации вопроса.

План Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вторичному исследованию природы коронавируса он отверг из-за его антинаучности и отсутствия «здравого смысла».

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