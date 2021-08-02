Саратов, 2 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 255 случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 75 пациентов, с признаками ОРВИ — 176 человек, у четырех пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 256 заражений. Всего подтверждено 73 585 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 68 514 человек, за сутки — 192 пациента.

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 105 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 79 человек, 22 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 30 июля были привиты 530 835 человек.

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