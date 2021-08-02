Токио, 2 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая, несмотря на требование тренеров национальной сборной Белоруссии, не вылетела из Японии, разбираются оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 2 августа сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

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«Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека», — заявили в беседе с ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что Тимановская сотрудничает с ответственными органами и ведёт с ними обсуждение. Также с этими заинтересованными органами сотрудничает и правительство Японии, которое обещает «реагировать на ситуацию надлежащим образом».

«Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа выступающая на Олимпиаде в Токио представительница сборной команды Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская попросила Международный олимпийский комитет о помощи, в связи с насильственной попыткой вывезти её из страны.

Ранее национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб принял решение отправить Тимановскую домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием. Однако спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.