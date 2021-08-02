Кишинёв, 2 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В селе Сахарна Резинского района Молдавии за четыре часа марафона вакцинации привили только 23 человека. Об этом сообщает телеканал Publika.

Donland.ru Вакцинация

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По данным журналистов, марафон проходил 1 августа. Сначала в минздраве Молдавии сообщили, что прививки будут делать на территории монастыря, но священники и прихожане выступили против.

Сообщается, что медикам пришлось искать новое место и вакцинацию перенесли в один из местных магазинов. Между тем, многие этого не знали и шли в монастырь.

«Никто не советовался с монастырём, — сказал журналистам один из монахов монастыря. — Думаю, это был пиар. Министерство здравоохранения хотело сделать пиар».

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии за время пандемии в стране выявили 259 549 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 252 104 человека. Скончались более 6,2 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.