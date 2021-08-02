Анкара, , 09:04 — REGNUM Ответственность за поджог турецких лесов якобы взяла на себя группировка «Дети огня», которая связана Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. С таким утверждением 1 августа выступила турецкая проправительственная газета Yeni Safak.

Лесной пожар

В своем сообщении издание ссылается в качестве источника этой информации на социальные сети, которые якобы связаны с РПК.

По информации газеты, группировка «Дети огня» с 1990-х годов регулярно устраивает в Турции лесные пожары и последний раз делала это в минувшем году.

При этом официальные турецкие власти на данный момент никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что большинство очагов лесных пожаров в стране по состоянию на вечер субботы, 31 июля, уже локализованы и потушены.