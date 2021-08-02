Хабаровск, 2 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Хабаровске на Комсомольской площади появился новый арт-объект — стела, посвящённая Олимпиаде в Токио, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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«На стеле изображены олимпийские кольца, герб Хабаровска и уже ставший известным хэштег #wewillrocyou. На ее фоне смогут сфотографироваться все желающие и направить свои снимки в социальные сети, тем самым поддержав россиян», — рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина.

Стела освещается в темное время суток подсветкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная России завоевала уже семь наград по итогам девятого соревновательного дня Олимпиады.