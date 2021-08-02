Токио, 2 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

katkaZV Пляжный волейбол

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В 1/8 финала российские волейболисты одержали победу над чилийским дуэтом Марко Гримальтом и Эстебаном Гримальтом со счётом 2:0 (21:16, 21:16).

Ранее на групповом этапе Лешуков и Семёнов вышли в плей-офф с первого места в группе, победив Пабло Эрреру и Адриана Гавиру (Испания), Кристофера Макхью и Дамьена Шуманна (Австралия), Андерс Мола и Кристиана Сёрума (Норвегия).