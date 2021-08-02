Москва, 2 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года новые квартиры или выплаты от города получили 1114 семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Очередники окружили депутатов

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежегодно очередь на улучшение жилищных условий в столице сокращается в среднем на 10%.

За 10 лет очередь уменьшилась в 2,7 раза. По состоянию на начало 2010 года в списке очередников состояли 136,7 тыс. семей. В настоящее время на учете находятся менее 47 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве упростили работу сервиса «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете».

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