Москва, 2 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Политическая активность граждан России достигла минимума за последние 17 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос

Так, если в 2004 году 55% граждан РФ заявляли, что участвовали в тех или иных выборах, то в 2021 году об участии в выборах заявили только 22% респондентов.

Кроме того, пишет РБК, за 17 лет сократилось число проводящих избирательные кампании (с 8 до 6%) и количество участвующих в митингах и пикетах (с 5 до 3%).

Нежелание участвовать в политической жизни страны респонденты чаще всего объясняли отсутствием времени (28%), доверием президенту страны (19%), а также тем, что политикой должны заниматься профессионалы (20%). Еще 16% считают, что их участие в политике ничего не изменит.

Опрос был проведен 11 июля среди 1,6 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что около 64% граждан России считают, что молодёжь имеет возможности для самореализации и того, чтобы добиться успеха в жизни.

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